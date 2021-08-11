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مصر.. ميرفت أمين "محطمة" بعد وفاة دلال عبد العزيز

مجتمع

مصر.. ميرفت أمين
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وصفت منة حسين فهمي، ابنة الفنانة ميرفت أمين، الحالة النفسية التي تمر بها والدتها، بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

مصر.. ميرفت أمين
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وعلقت منة في منشور لها على موقع "إنستغرام": "أنا مازالت في حالة من الصدمة، بدور على كلمات لنعيك مش لاقية، وعندما نظرت لأمي لقتها محطمة وتشعر بالفراغ الكبير في حياتها، مفيش كلمات تكفي لوصف دلال عبد العزيز فهي كانت صديقتها وأمها، كانت رمزا للاستقرار والأمان بالنسبة لها".

واختتمت منة حسين فهمي حديثها "الآن أنا تائهة ومرعوبة".

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، قبل قرابة 3 أيام، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، إذ أصيبت بـ"تليف الرئة"، وتوفت الفنانة القديرة بعد قرابة 3 أشهر من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل بسبب الفيروس ذاته.

المصدر: RT

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