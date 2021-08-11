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إلى جانب الحرائق الهائلة.. فاجعة أليمة في الجزائر!

مجتمع

إلى جانب الحرائق الهائلة.. فاجعة أليمة في الجزائر!
Reuters ABDELAZIZ BOUMZAR
سيارة إسعاف
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أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بوفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين ببلدية ودائرة عين الحمام بولاية تيزي وزو في البلاد.

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ونقلت "النهار" عن مصادر قولها إن "الانفجار وقع بمحطة بنزين في منطقة أزرو ثاورارين، وخلّف مصرع عائلة متكونة من 5 أفراد".

وأشارت إلى أنه جرى نقل جثث الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

هذا وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت في وفاة العشرات.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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