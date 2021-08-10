تونس.. العقارب تغزو عدة مناطق في ولاية القيروان بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في ظهور مكثف للعقارب والثعابين خاصة جنوب ولاية القيروان التونسية مع تسجيل عدد كبير في الإصابات جراء اللدغات.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية بأن 25 شخصا أصيبوا بلدغات العقارب والأفاعي بمعتمدية بوحجلة خلال شهر يونيو.

وأضافت أن العدد ارتفع إلى إصابة 37 خلال شهر يوليو وفق تصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية للصحة ببوحجلة فوزي صمارة.

وأشار صمارة إلى أن ظهور العقارب يرتفع بشكل ملحوظ إثر ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها في الليل خاصة خلال نزول الأمطار ليلا إلى جانب نوعية التربة الرملية.

المصدر: "موزاييك أف أم"