مصر.. أسرة الفتاة المتهمة بقتل صديقتها في مول شهير تكشف مفاجآت عنها

كشفت أسرة نورهان المتهمة بقتل صديقتها نجلاء في مول شهير بمصر داخل عيادة طبيب لأول مرة جوانب أخرى في حياة ابنتها المتهمة بقتل صديقتها.

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ويؤكد عمها سعد محمود، أن ابنة شقيقه كانت تعاني من بعض الاضطرابات النفسية، فمنذ فترة ليست بالطويلة، قالت إحدى صديقاتها إن نورهان دائمًا ما تتحدث معها عن الانتحار.

يحكي سعد، أنها منذ فترة أصيبت بالإعياء الشديد، وبعد عرضها على الطبيب أوضح أنها تعاني من حالة تسمم إثر تناول طعام غير صالح، مضيفًا: "الدكتور نصحنا إننا نعرضها على طبيب نفسي لأنه لاحظ إن حالتها مش مظبوطة، ولما روحنا لدكتور نفسي قال لنا إنها محتاجة متابعة لأنها داخلة على حالة نفسية، لكن مش عارف إيه هي بالظبط، ومعانا روشتات بتأكد إن الحالة كانت بتسوء يوم عن يوم".

وتزعم أسرة نورهان أن "لديها روشتات تؤكد أنها تعاني من حالة نفسية، قامت بتسليمها للمحامي أحمد الشناوي، وبحسب سعد، فإن الطبيب النفسي الذي يتابع حالتها طلب منها كتابة كل الأفكار التي تجول بخاطرها في دفتر صغير، حتى يكون مطلعًا على ما تفكر فيه، ويستخدم الطريقة العلاجية المناسبة لحالتها".

يصف سعد ابنة شقيقه بـ"الملاك"، مؤكدا أنها "لو قتلت صديقتها وهي بكامل قواها العقلية، ستكون أسرتها في الصفوف الأولى للمطالبة بإعدامها".

المصدر: "الوطن"