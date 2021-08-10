مصر.. نشر صور لـ38 حمارا نافقا تثير الرعب

عثر أهالي منطقة المقاطع، التابعة لقرية "سبك الضحاك"، بمركز الباجور في محافظة المنوفية بمصر، على 38 حمارا نافقا دون معرفة السبب.

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وأكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عادل عبدالمنعم حصحص، أن الأهالي أخطروا المديرية بوجود حمير نافقة، وتبين بعد إجراء الصفة التشريحية بأن الحمير مختنقة، وعددها 38 حماراً.

وأضاف عادل حصص أن الحمير النافقة، بينها 3 منزوعة الجلد، وأن التشريح أثبت بأن الوفاة كانت نتيجة الاختناق، وفق ما أكدته اللجنة التي تم تشكيلها بقيادة مديرة إدارة الباجور البيطرية، لافتا إلى التجهيز لدفنها في المدفن الصحي بعد تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور للحمير النافقة، بينها 3 حمير منزوعة الجلد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الاختناق أو نزع الجلد عن بعضها.

المصدر: الوطن