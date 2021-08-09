يوتيوبر سوري مشهور يثير الجدل في أهرامات مصر مع زوجته (فيديو)

أثار يوتيوبر سوري مشهور مع زوجته جدلا واسعا بعدما استغلا إضاءة الأهرامات المصرية خلال أحد العروض في الإعلان عن جنس مولودهما.

وفي فيديو بث على يوتيوب، ظهر زوجان يدعيان "سيامند" و"شهد" يعلنان عن تحضيرات، زعما أنهما عملاا عليها أياما طويلة، لإقامة حفل إعلان جنس مولودهما القادم عبر إضاءة الأهرامات.

ووقف الزوجان مع أصدقاء لهم على شرفة مطلة على تمثال أبو الهول وخلفه الأهرامات الثلاثة التي أضاءت عند غياب الشمس باللون الأزرق للدلالة على أن الجنين ذكر.

وادعى الزوجان أنّهما أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما عبر الأهرامات.

المصدر: RT