معمرة تونسية تبلغ 123 عاما تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

ذكرت تقارير محلية في تونس أن معمرة تبلغ من العمر 123 عاما تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات يوم الأحد.

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل، وهما "صبرة اف أم" و"جوهرة اف أم"، أن المعمرة التي يطلق عليها أم هاني تلقت جرعة أولى من اللقاح البريطاني "استرازينيكا" في مركز للتطعيم بمدينة السبيخة التابعة لولاية القيروان.

ولم ترد معلومات أكثر عن المرأة المسنة التي تأتي في مقدمة الأكبر سنا من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح يوم الأحد.

ويتعين على أم هاني انتظار ثلاثة أسابيع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري.

وخصصت السلطات التونسية يوما مفتوحا لتطعيم لمن يفوق سنهم الـ 40 عاما في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد الفيروس بحلول منتصف أكتوبر المقبل وفق وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر: مواقع إخبارية تونسية محلية