أم بريطانية تقتل طفلتها الصغيرة التي كانت تعوقها عن ممارسة الجنس مع شريكها

قتلت امرأة بريطانية طفلتها البالغة 3 أعوام لأنها وفقا لها كانت تعوقها عن ممارسة الجنس مع عشيقها، حسبما أوردت صحيفة Mail Online الإلكترونية البريطانية.

إقرأ المزيد

وذكرت الصحيفة أن كيلي جايد بريست الصغيرة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة في الصدر والبطن التي أصيبت بها نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد أمها (23 عاما) التي لم تتصل بالطوارئ إلا بعد أن فارقت الصغيرة الحياة.

وأثناء المحاكمة تبادل أم الطفلة، نيكول بريست، وعشيقها كالوم ريدفيرن، الاتهامات بقتل الطفلة. وأصدرت المحكمة حكما قضى بسجن المرأة مدة 15 عاما وعشيقها مدة 14 عاما.

المصدر: "راديو سبوتنيك" + وسائل إعلام