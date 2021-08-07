شرطة مكة تكشف تفاصيل وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من قبل زوجها

قالت شرطة منطقة مكة في السعودية إنها ألقت القبض على مواطن ثلاثيني قام بقتل زوجته من خلال ضربها بحجر ودهسها بسيارته.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، بأن "الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع".

وقال المتحدث: "تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن (سعودي) في العقد الثالث من العمر".

وأضاف: "أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

المصدر: "سبق"