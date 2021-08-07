سمير غانم ودلال عبد العزيز.. تفاصيل قصة حب استثنائية بدأت صدفة وخطفت قلوب الناس في نهاية حزينة

غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد وفاة زوجها سمير غانم بثلاثة أشهر، بعد قصة حب بدأت صدفة واستمرت 37 عاما وانتهت برحيل الاثنين، بفارق شهور تفصل بين موتيهما.

وتعد قصة الحب والارتباط بين سمير ودلال من أشهر قصص الارتباط الناجح بالوسط الفني والمعروفة بقوتها واستمرارها لسنوات طويلة، إذ بدأت حين التقيا لأول مرة عام 1981 خلال كواليس مسرحية "أهلا يادكتور" التي قدمها سمير غانم، ورشّح حينها الفنان جورج سيدهم دلال عبد العزيز للمشاركة في البطولة، وذهبت إلى مسرح الهوسابير، وبالفعل قدّمت بروفة فى المسرحية وأعجب الجميع بأدائها.

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ولمدة 4 سنوات ظل سمير ودلال يعرضان المسرحية، وتبادلا خلال الكواليس عبارات الإعجاب دون التصريح بأي شيء، ولكن دلال عبدالعزيز قررت وقتها الاقتراب منه بصورة أكبر، رغم أن لديه عددا كبيرا من المعجبات، وأن تكون هي الوحيدة في حياته، ومنذ ذلك الوقت كانت تلازمه في الكواليس وخلال العرض المسرحي، وبعد الانتهاء منه، كانت تطلب منه أن يوصلها لمنزلها بحجة انه ليست لديها مركبة نقل، ومن هنا بدأ سمير غانم يلتفت إليها بصورة ملحوظة.

تزوج سمير قبل دلال مرتين، أول زيجة استغرقت ما يقرب شهرين من سيدة صومالية، ولكنهما سرعان ما انفصلا، والثانية كانت أيضا لفترة قصيرة ومن ثم انفصلا، وبقي مصرا على أن لا يتزوج مرة ثالثة.

ورغم فارق السن بينهما (23 عاما) ومحاولاته لثنيها عن الزواج به، إلا أن القدر جمعهما اخيرا وانتهت قصة الحب بأسرة فنية، ورزقا بفتاتين، دنيا وإيمي، ووصف سمير غانم زواجه من دلال فى أحد اللقاء التلفزيونية، قائلا: "تجربة الزواج غلط، ولكن أجمل غلطة".

برز ارتباطهما على الساحتين الفنية والاجتماعية، إذ تشاركا في العديد من الأعمال مثل مسرحية "أهلا يادكتور" ومسرحية "فارس وبني خيبان" ومسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، وأفلام عديدة منها "يارب ولد" وفيلم "حادي بادي" وفيلم "الأغبياء الثلاثة" وغيرها من الأفلام، كما تشاركا مع ابنتيهما في بعض المسلسلات مثل "نيللي وشريهان" ومسلسل "لهفة" وغيرها.

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وكما في الحب والفن، شاء القدر أن يتشارك الزوجان بالمرض أيضا، إذ تم نقلهما معا إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية منذ نحو 3 أشهر، في شهر مايو الماضي، وتحدثت الكثير من الوسائل الإعلامية أنهما أصيبا بفيروس كورونا.

إلا أن الموت خطف الفنان سمير غانم وغيبه في 20 من مايو، دون وداع أحبته وزوجته التي بقيت في العناية المركزة دون علمها بوفاته، وسط إخفاء المقربين خبر الوفاة خوفا من تدهور صحتها. واليوم السبت وبعد قرابة أكثر من شهرين من وفاة الفنان سمير غانم، أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد تدهور كبير في صحتها، امتد قرابة 4 أشهر، لتفارق محبيها وأسرتها بعد رحلة طويلة من العطاء والحب.

المصدر: RT