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مصري يخدع مواطنين ويحصل على ملايين الجنيهات بطريقة ماكرة

مجتمع

مصري يخدع مواطنين ويحصل على ملايين الجنيهات بطريقة ماكرة
Reuters
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تمكن أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية في مصر، من اقتياد نصاب إلى مركز الشرطة بعدما انتحل صفة طيار وقام بالنصب عليهم بملايين الجنيهات.

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وقام الأهالي بتسليمه للشرطة، عقب تحرير أكثر من 7 محاضر في قسم شرطة الباجور يتهمه فيه الأهالي بالنصب عليهم في حوالي 7 مليون جنيه.

وأكد الأهالي، أن المتهم من قرية بهناي وتم القبض عليه في أحد المطاعم حيث انتحل صفة طيار وتحصل على مبالغ تجاوزت السبعة ملايين جنيه بحجة توظيفهم بالمطار وبعضهم بحجة إدارته لمخزن أدوية وبعضهم بحجة تجارته فى السيارات.

وتم التحفظ علي المتهم بمركز الباجور وعرضه على النيابة لتحويله إلى مباحث الأموال العامة.

المصدر: "صدى البلد"

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