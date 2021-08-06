مصر.. فيديو مثير للجدل يتسبب في إقالة عدد من المسؤولين

تسبب فيديو لسيارة نقل تسير بأقصى سرعة ممكنة على الطريق السريع، يجلس فوقها 5 أفراد يمسكون بسرير صغير يشبه سرير المستشفيات، بينما يمسك آخر بمحلول مُعلق في يد مريض، في جدل واسع بمصر.

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وانتشرت صور وفيديوهات من الواقعة، وطالب البعض بمحاسبة المسؤولين عنها، حيث قال متابعون: "أسرة تنقل مريضها وهو معلق بمحلول من مستشفى قنا الجامعي على سيارة نقل، يجب محاسبة المتسبب" وعلق آخر متعجبا: "إيه التهريج ده".

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عبر الصفحة الرسمية لمستشفيات قنا الجامعية، إن ما حدث كان يوم الأربعاء الماضي، وهو تصرف غير مسؤول من الأطباء.

وقرر رئيس جامعة جنوب الوادي، إنهاء نيابة الأطباء الذين استقبلوا حالة المريض المصاب، وإيقاف المدرس المساعد 3 أشهر عن العمل، وكذلك المدرس النوبتجي، كما أكد الغرباوي أنه خاطب شركة الأمن المسؤولة عن المستشفيات وطالبها بإنهاء خدمة مشرف الأمن وكذلك أفراد أمن البوابة، وذلك بسبب السماح للسيارة بالخروج من المستشفى دون تنسيق.

وقام الغرباوي باصطحاب فريق من كبار الاستشاريين في 4 تخصصات جراحية للاطمئنان على حالة المريض بمستشفى قنا العام، مؤكدا: "الجامعة لا تخفي أي حقائق، ومن يُخطئ يتحمل خطأه، خاصة تجاه أهالينا المرضى".

المصدر: الوطن