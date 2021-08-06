مصر.. الأمن يكشف مفاجأة غير متوقعة في واقعة مقتل فتاة داخل مول شهير

كشفت قوات الأمن المصرية مفاجأة جديدة في واقعة مقتل الفتاة نجلاء، داخل مول شهير في كفر الدوار بالبحيرة.

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وأكدت قوات الأمن أن صديقة المجنى عليها دبرت قتلها بمعاونة شابين من أجل سرقة هاتفها ومبلغ مالي، وأن المتهمين نجحوا في دخول عيادة طبيب العيون الذي كانت تعمل فيها القتيلة نجلاء، وخنقوها وسددوا لها عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها قبل أن يفروا هاربين من مسرح الجريمة، وقبل أن يتمكن أحد من الإمساك بهم.

وقالت مصادر أمنية، إن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث البحيرة تمكن من تحديد هوية المتهمين بعد ساعات من الجريمة، بعد أن ساهم فيديو رصدته الكاميرات في كشف الجناة، ونجح فريق من الأمن العام فى تحديد مكان اختباء المتهمين وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة المروعة التي تسببت في إحداث موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد مقتل الفتاة التي وصفت بأنها رائدة في العمل الخيري.

وأكد شهود عيان أن الفتاة قتلت أثناء عملها كسكرتيرة في عيادة طبيب أسنان داخل المول، عندما دخل عليها لص حاول سرقة هاتفها المحمول، إلا أنها قاومته، فرطم رأسها بقوة في الحائط ثم خنقها بالإيشارب الذي ترتديه، وفر هاربا، ليعثر على جثتها العاملون في المول ويبلغوا قوات الشرطة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي وجود تهتك في الرأس وكدمات متفرقة في الجسم، وآثار خنق بالرقبة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وعمل تقرير الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن بعد ذلك.

المصدر: الوطن