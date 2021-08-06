مصر.. تطورات جديدة في حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مغادرتها المستشفى، صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة دقيقة قبل أسابيع.

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وقال العوضي إن حالة ياسمين عبدالعزيز تحسنت بشكل نسبي، ولكنها ستستكمل علاجها في منزلها تحت إشراف الأطباء، حيث أعرب عن أمنيته في استرداد ياسمين لكامل عافيتها خلال الفترة المقبلة.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّ زوجته تخضع لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة، وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنّك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وبعد وقت قصير من منشور العوضي، فوجئ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، قال فيه إنّ الحالة الصحية لشقيقته حرجة جدا.

وما زال العوضي يتكتم عن أي تفاصيل حول الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر فيسبوك.

وحذر العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، من نشر أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أن التصريحات بهذا الشان تكون عن طريقه هو فقط، وليس عن طريق أحد آخر.

المصدر: الوطن