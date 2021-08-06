مصر.. النيابة تصدر قرارا بشأن المطرب حسن شاكوش

قررت النيابة العامة في مصر، إخلاء سبيل المطرب الشعبي، حسن شاكوش، وذلك بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه بسبب قيادة سيارة دون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي.

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وأكد شاكوش أمام النيابة العامة أن السيارة ملك له وليس لديه الآن مستندات تفيد بملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة وطالبت المباحث جمع التحريات حول ملكية المطرب للسيارة من عدمه، كما قررت النيابة إخلاء سبيله بعد ساعات من القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية فوجئت مساء أمس الخميس بسيارة لاند روفر بيضاء اللون، دون لوحات معدنية أثناء دخولها من بوابة مارينا 6، وبالفحص تبين أن قائد السيارة المطرب الشعبي "شاكوش" وعندما طلب ضابط المرور من قائد السيارة الاطلاع على التراخيص، رد شاكوش قائلا إن السيارة جديدة بدون أوراق، فتم تحرير محضر والتحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت أخيرا إخلاء سبيله.

المصدر: المصري اليوم