القبض على سعودي روج في مقطع فيديو لتعاطي المخدرات

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شرطة منطقة عسير قامت بالقبض على شخص كان قد ظهر في مقطع فيديو بعبارات تروج لتجربة تعاطي المخدرات.

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ونقلت الوكالة السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد والقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع متداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بعبارات داعية إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة عسير أن الرجل "مواطن في العقد الرابع من العمر"، مشيرا إلى أن الاستدلالات الأولية أظهرت أنه "يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة".

المصدر: واس