مصر.. زوج الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي يتحدث عن الساعات الأخيرة قبل وفاتها

تحدث الملحن المصري علي سعد، زوج الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، عن اللحظات الأخيرة لها قبل وفاتها وهو يبكي.

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قال الملحن المصري باكيا: "كانت زي الفل بس إمبارح لقينا حرارتها بتعلى وتاخد مسكن فتنزل وترجع تعلى تاني".

وأضاف سعد قائلا: "بعدين لقيناها فجأة تعبت نقلناها المستشفى ودخلت العناية المركزة، عرفنا إن حصلها جلطة في القلب، والقلب توقف مرة بس الدكاترة عرفوا يتعاملوا معاه".

وتابع الملحن: "وبعدين اتطمنا عليها ومشينا اتفاجئت إن الدكتور بيكلمني بيقولي إن القلب توقف مرة تانية وإن السر الإلهي طلع".

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بأن الفنانة المصرية المشهورة، فتحية طنطاوي، توفيت، أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

وقدمت فتحية طنطاوي خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التلفزيونية.

ومن أشهر أعمالها التلفزيونية: "البخيل وأنا"، "سلسال الدم"، "صرخة أنثى"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "الناس فس كفر عسكر"، وغيرها من الأعمال.

المصدر: الوطن