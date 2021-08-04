لأول مرة.. باحث مصري يصل لنهائيات جائزة "ستيفن هوكينغ" العالمية

ضمن 100 باحث على مستوى العالم، وكأول مصري، وصل الباحث أحمد دياب لنهائيات جائزة "ستيفن هوكينغ"، التي تعد واحدة من أهم الجوائز الدولية في المجال العلمي.

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ونجح الباحث أحمد دياب، الحاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية، في الوصول للمسابقة بعد أكثر من 7 سنوات في مجال البحث العلمي.

من جانبه، أكد الباحث المصري أنه "تم اختياره بعد منافسة شرسة تقدم فيها 20 ألف باحث على مستوى العالم، وتم اختيار 100 فقط منهم للترشح للفوز بالمسابقة".

وحول البحث الذي يقدمه، أوضح أحمد دياب أن "فكرته تدور حول الخلايا الشمسية"، حيث تمكن من "الوصول لخلايا شمسية مطورة تقوم بإنتاج الشحنات الكهربائية بطريقة أفضل وأنقى، عن طريق امتصاص نسب كبيرة من الأشعة الضوئية والأشعة تحت الحمراء، لإنتاج أضعاف الشحنات الكهربائية مقارنة بالخلايا الشمسية".

المصدر: "اليوم السابع"