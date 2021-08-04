دراسة في كوريا الجنوبية عن تعداد وخصائص جيل "MZ" في سيئول

ذكرت حكومة سيئول المحلية أن جيل الألفية وجيل الإنترنت، أو ما يرمز له في كوريا الجنوبية بـ "MZ "، بلغ تعداده العام الماضي ما نسبته 35.5% من سكان سيئول.

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ويدرج في جيل الألفية المواليد بين عامي 1980 و1994، فيما جيل "Z" للمواليد بين عامي 1995 و2004.

وتفيد وكالة أنباء "يونهاب" بأن جيل الإنترنت في سيئول مقارنة بعامة السكان "يعطي أولوية أقل للزواج وإنجاب الأطفال، وأولوية أكبر لوقت الفراغ على العمل".

وعند سؤاله عن ضرورة الزواج والأطفال، أعطى جيل "MZ" درجات 4.46 و4.22 على التوالي من 10 بحد أقصى، فيما كانت الدرجات لعامة السكان 5.33 و5.27 على التوالي.

وبشأن سؤال حول تفضيل المزيد من وقت الفراغ على العمل أكثر والدخل الأكبر، أجاب جيل" MZ" برصيد 6.70 ، فيما منحه عامة السكان 6.36.

ورصدت هذه الدراسة أيضا أن أفراد جيل الألفية والجيل Z كانوا أكثر عرضة لتغيير وظائفهم إذا وجدوا وظيفة أفضل، بمستوى 7.14 نقطة، مقارنة بـ 6.67 نقطة بين عامة السكان.

كما وجد لدى جيل MZ آمال أكبر في التنقل بين الطبقات الاجتماعية، عند 4.74 نقطة، مقارنة بـ 4.38 نقطة بين عامة السكان.

المصدر: يونهاب