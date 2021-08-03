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الشيف التركي الشهير بوراك يشارك في إخماد حرائق أنطاليا (صورة)

مجتمع

الشيف التركي الشهير بوراك يشارك في إخماد حرائق أنطاليا (صورة)
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الشيف التركي بوراك
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شارك الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في إخماد حرائق الغابات المشتعلة في أنطاليا.

ونشر أوزدمير صورة على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، خلال مشاركته في إخماد الحرائق ببلدة مانافجات في أنطاليا، ظهر فيها وهو ممسكا بخرطوم إطفاء الحريق، مشيرا إلى أنه تواجد في مكان الحريق الساعة 3:40 (حسب التوقيت المحلي).

وأضاف أنه اتبع الطريق المؤدي إلى النار ووصل إلى مانجافات، وقال: "ليست الأشجار فقط ما يحترق في هذا المكان، بل أرواحنا والأرواح الأخرى التي تتنفس ذات الهواء".

وأكد أنه لا يمكنه التعبير عن المشاعر التي يحس بها، فالوضع ليس مثلما يبدو من بعيد.

وأردف قوله بعبارة "رضي الله ألف مرة عن كل من اجتهد في إطفاء هذه الحرائق".

المصدر: "زمان"

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