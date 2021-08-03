البيت الأبيض يكشف ما الذي قدمه ترودو لبايدن بعد خسارة رهان

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربح رهانا أمام رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وتلقى منه وجبة لحم مدخن كهدية.

وفي يونيو، راهن كل من الزعيمين على فوز فريق من بلاده في نهائي كأس ستانلي لهوكي الجليد، واتفقا على الرهان عبر حساب ترودو على "تويتر".

وفي المباراة النهائية تغلب فريق "تامبا" الأمريكي على "مونتريال" الكندي، وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إنه خلال اتصال هاتفي جمع الزعيمين أمس الاثنين، عبر بايدن عن شكره لترودو على اللحوم المدخنة "على الطريقة المونتريالية" التي إرسالها له تهنئة بفوز الفريق الأمريكي.

المصدر: وكالات