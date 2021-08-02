مصر.. الكشف عن حقيقة زرع رئة للفنانة دلال عبد العزيز

علق الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز على الأنباء المتداولة حول زراعة رئة للفنانة دلال عبد العزيز.

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وقال الإعلامي رامي رضوان، تعليقا على الأخبار حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ومن أهمها أن دلال تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليس كبيرا، إن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها.

وأوضح: "الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة".

وأضاف رضوان، في تصريحات سابقة: "أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين، بلاش نجري في نشر خبر الوفاة قبل التيقن 200% مراعاة لظروف أي أسرة عندها تحديات، وتحاول تعدي من عنق الزجاجة ومرحلة صعبة، وبلاش نزود الجرح بجرح تاني".

وتابع الإعلامي: "من شهر رمضان لم أتحدث عن الموضوع إلا مرتين مرة عشان أطمن الجمهور ومرة أخرى ساعة وفاة حمايا، وهو نجم كبير كل الناس تحدثت عنه، وأنا لا أستغل البرنامج بتاعي في أمور أسرية، وما زلنا نطلب وندعي الله أن يمد يده بالشفاء العاجل".

المصدر: الوطن