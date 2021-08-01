لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين يتحدث عن كواليس لقائه باللاعب الإسرائيلي في طوكيو

تحدث لاعب الجودو الجزائري المنسحب من الأولمبياد فتحي نورين عن الاستقبال الحار في الجزائر رغم انسحابه وعن كواليس لقائه باللاعب الإسرائيلي في طوكيو.

نورين قال خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين "يوم القرعة كنت أمشي الساعة الثانية مر علي لاعب الكيان الصهيوني وزميله نظرت إليه ونظر إلي شعرت وكأني سأقع معه".

وأضاف "لما دخلت الغرفة كلمني المدرب بتاعي بحسره وقال لي ربي يعوضك أنت وقعت مع لاعب الكيان الصهيوني.. أنا توقفت عن الكلام للحظة وبقيت جالس لا أقدر على الكلام لكن ربي عوضنا أن نحن صونا قضيتنا وصنا الأمة المسلمة".

لاعب الجودو الجزائري تحدث أيضا عن الاستقبال الكبير الذي كان بانتظاره عند وصوله مطار هواري بومدين وماذا فعل معه المواطنين بمدينة وهران:

"كان استقبالي في المطار حار جدا وعندما عدت إلى مدينة وهران كان استقبال كبير حملوني فوق الحصان ومشيت في الشوارع وهذا دليل على العلاقة التي تربط الجزائريين والفلسطينين".