بدء سريان عدة تغييرات في امتحانات المهاجرين في روسيا

دخلت حيز التنفيذ في روسيا، عدة قرارات تتعلق بامتحانات المهاجرين، على سبيل المثال من الآن، سيتم تخزين لمدة ثلاث سنوات، مواد امتحانات اللغة الروسية كلغة أجنبية.

واعتبارا من اليوم، باتت سارية التنفيذ الوثائق التالية: "حول إقرار اللائحة المتعلقة بإجراءات وشروط تخزين المواد للاختبار باللغة الروسية كلغة أجنبية، وتاريخ روسيا وأساسيات تشريعات روسيا الاتحادية " الصادرة في 24 مايو، و"حول إقرار اللوائح الخاصة بإجراء الامتحان باللغة الروسية كلغة أجنبية، وتاريخ روسيا وأساسيات تشريعات روسيا الاتحادية" بتاريخ 31 مايو، وكذلك "حول نظام المعلومات الفيدرالي، والسجل الفيدرالي للمعلومات حول المستندات المتعلقة بالتعليم و (أو) المؤهلات، والمستندات المتعلقة بالتعليم"، و"حول إقرار منهجية حساب تكلفة الخدمات الخاصة بالامتحان باللغة الروسية كلغة أجنبية، وتاريخ روسيا وأساسيات تشريعات روسيا الاتحادية وتحديد الحد الأقصى لمبلغ هذه التكلفة".

ووفقا للوثيقة الرابعة، سيكون الحد الأقصى للمبلغ المالي 5.9 ألف روبل للحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو تصريح إقامة، و 3.8 ألف روبل للحصول على تصريح عمل.

المصدر: نوفوستي