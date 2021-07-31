مصر.. حمو بيكا يعلن إصابته بمرض مناعي يهاجم أعضاء جسده (فيديو)

كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، عن إصابته بمرض مناعي يجعل جسده يهاجم كل ما يدخل له.

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وأوضح حمو بيكا، خلال حواره في برنامج "الوسط الفني" عبر قناة "الحدث اليوم" أنه "مريض "كورنز" وهو مرض مناعي، يجعل المناعة عنده عالية، وتهاجم كل شيء في جسده"، موضحا أن كثرة الزعل والضغط تزيد من مرضه.

وأشار إلى أنه لا يشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها، مضيفا: "ويسكي اه، مفيش حد في مصر لا يشرب الويكسي".

لكنه عاد وأوضح أنه يقصد في أماكن السهر، وأنه متوقف عن شرب الويسكي بسبب تعب معدته، منذ أكثر من 3 شهور، لينفى أن يكون مرضه بسبب شرب الخمور، وأن أخاه مريض بالمرض نفسه.

وتابع: "حتى لما بشرب بكون بواعي، والمشاكل مش بسبب الشرب، حاليا بشرب لما يكون في مناسبة بس".

ونصح حمو بيكا الناس بـ"عدم شرب الخمور لأنها تسبب آلام في المعدة".

وأكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه تعرض لأزمات كثيرة وعندما يحاول الإفاقة من أزمة تليها الأخرى، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه بعد ارتكابه 5 مخالفات مرورية بسيارته.

المصدر: "المصري اليوم"