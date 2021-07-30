إلهام شاهين تتحدث عن لبنان وتوجه نصيحة لمواطنيه (فيديو)

تحدثت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن حبها للبنان وخاصة بيروت، مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرا في زيارتها لبنان بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيه.

وقالت شاهين عبر برنامج "صوت بيروت إنترناشونال": "تأثرت كتير بالفيديو اللي عرضتوه في الحلقة، يعني هؤلاء الضحايا إيه ذنبهم، يعني 2018 شهيد وأكثر من 6000 مصاب، شباب وناس كبار وأطفال".

وأضافت: "لما جيت أول مرة أشوف بيروت كدة البيوت متدمرة والشوارع حزينة على الي بيحصل في البلد، بيروت بالنسبة لي مصدر للسعادة أول ما أدخل المطار، بتمنالكم كل التوفيق".

وردا على سؤال طرحه مقدم البرنامج عن كيفية تقدم مصر خلال السنوات الماضية، قالت: "لازم يكون فيه زعامة وطنية بتحب بلدها وبس، مش بتحب طائفتها أو جماعتها، لازم نفصل كل شيء ونحس ببلدنا بس، كل هذه التقسيمات بلا معنى".

وأضافت أن "الانتخابات لازم تكون للشخص الوطني الذي يصلح، ويكون فيه فرص للناس المتعلمة إلي تضيف للبلد، لازم نفكر بشكل وطني دون تقسيمات".

المصدر: RT - ناصر حاتم