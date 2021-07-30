مصر.. إخلاء سبيل جراح شهير أجرى عمليات تجميل للمشاهير دون ترخيص

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إخلاء سبيل جراح شهير وعدد من مساعديه بكفالة مالية، بعد القبض عليهم لإجرائهم جراحات تجميل لمشاهير دون ترخيص.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الطبيب المذكور لتورطه في 9 قضايا، بينها عدم حصوله على التراخيص اللازمة، وإجراء عمليات خاطئة لمشاهير خلال الفترة الماضية.

وقالت لجنة من وزارة الصحة المصرية إنها استعانت بأجهزة الأمن المختصة في ضبط الطبيب وتفتيش عيادته وقدمت تقارير لجهات التحقيق عن وجود أجهزة غير مرخصة في العيادة وعدم استيفائه التراخيص الجراحية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن وزارة الصحة والسكان حررت محضرا ضد زوجة لاعب كرة قدم سابق، تتهمها فيه بالترويج للطبيب المذكور وممارسة "السمسرة الطبية" وكذلك إغراء بعض السيدات من أجل إجراء عمليات تجميل مقابل نسبة تحصل عليها من المريض والطبيب.

وحسب الصحف المحلية استخدمت زوجة اللاعب السابق مجموعات خاصة ومشاركات لمنشورات مصحوبة بحسومات وعروض أسعار مغرية على موقع فيسبوك، لاستمالة السيدات واستقطابهن.

المصدر: القاهرة 24