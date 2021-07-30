السعودية.. رقصة "التعشير" تتسبب بإصابة 7 أشخاص في حفل زفاف

أصيب عدد من المدعوين لحفل زفاف في مدينة الطائف السعودية بحروق، خلال رقصة "التعشير" أو "العرضة بالمقمع" الحربية الشهيرة في المملكة.

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وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن سبعة أشخاص تعرضوا للحروق بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" خلال حفل الزواج حيث انفجر فيهم بارود البنادق المستخدمة في الرقصة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول صحي في الطائف إن "مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف استقبل 7 حالات منها 3 حالات حرجة تم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة وواحدة تم تنويمها بالمستشفى".

وأضاف أنه تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم.

والرقصة من تراث الفن الحجازي وتتضمن قيام العارض المدرب على حمل السلاح على السير بخطوات مرتبة استعراضية قبل أن يقفز في الهواء ويطلق النار من أسفل قدميه بالتزامن.

المصدر: "سبق"