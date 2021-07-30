مجموعة أحذية جديدة لمصمم إيطالي شهير تثير جدلا في أوزبكستان

وصفت وزارة العدل في أوزبكستان استخدام صور لشعار وعلم الدولة في مجموعة أحذية جديدة للمصمم الإيطالي الشهير ستيفانو ريتشي بأنه إشارة إلى قلة الاحترام لرموز الدولة.

جاء ذلك بعد يوم من ظهور صور على الإنترنت لمجموعة جديدة من الأحذية والملابس الرياضية للمصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي، حيث استخدم فيها صور شعار وعلم أوزبكستان.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن رموز استقلال دولة أوزبكستان هي "رموز مقدسة" وأن إهانتها بأي شكل من الأشكال يعاقب عليه القانون.

وحسب البيان، فإن تشريعات الدولة لا تسمح باستخدام صور شعار الدولة وعلمها لأغراض تجارية بهدف الترويج للسلع أو الخدمات.

وانقسم رواد شبكات التواصل الاجتماعي بين منتقدين لعمل المصمم الإيطالي والمعجبين به.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة استخدام رموز دولة في الملابس والهدايا التذكارية منتشرة على نطاق واسع في دول العالم وحتى في أوزبكستان نفسها.

ويطرح الموقع الإلكتروني لشركة "أمازون" وهي أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت، أحذية رياضية مصنوعة بألوان ورموز العلمين الوطنيين للولايات المتحدة وكندا، فيما تقدم منصة Etsy للبيع أحذية تحمل علم المملكة المتحدة.

وفي أوزبكستان، تستخدم علامات تجارية محلية صور علم وشعار الدولة في ديكور منتجاتها.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوزبكية