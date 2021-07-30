مصر.. 3 مقاطع فيديو للفتاة المثيرة للجدل تكشف تفاصيل جديدة في النيابة

شهدت قضية الفتاة ياسمين المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الهوهوز" المثيرة للجدل، تطورات جديدة بعدما وصلت إلى النيابة العامة 3 مقاطع فيديو جديدة.

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وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس كل من "ياسمين. ع"، وصديقها الموجود معها في مقاطع الفيديو المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع الفيديوهات "تيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من إلقاء القبض عليها ومعها صديقها في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة الهانوفيل التابعة للعجمي بمحافظة الإسكندرية، وتم اقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: الوطن