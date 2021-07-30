أول رد فعل في مصر على فيديو الراقصة "لوسي" المثير للجدل

قال عضو نقابة الموسيقيين في مصر الفنان حلمي عبد الباقي إن النقابة لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الفنانة لوسي حتى الآن لحين انعقاد المجلس.

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وأضاف عبد الباقي فى تصريح لموقع "اليوم السابع" أن المجلس سينعقد بعد عودة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين من الأردن حيث يحيي حفلا موسيقيا هناك، وأن واقعة تداول فيديو مصور من الساحل الشمالى للفنانة وهي تردد لفظا خارجا ستكون على طاولة المناقشة بين أعضاء المجلس، سيتم بعده اتخاذ قرار حال إثبات صحة الواقعة.

وأكد عبد الباقي، أن الفنانة لوسي عضوا بنقابة الموسيقيين بالفعل، وأن تلك الواقعة قديمة منذ 3 أسابيع أو يزيد وتم تداولها مؤخرا، وإن صحت ستتحول الفنانة إلى التحقيق، الذي يتخذ على أساسه مجلس الموسيقيين قراره.

من جانبه استنكر نادر سعيد، مدير أعمال الفنانة لوسي، الانتقادات التي طالت الأخيرة، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها، تتلفظ فيه بألفاظ خارجة، مؤكدًا أنّ هذا المقطع عار تماما عن الصحة.

وقال نادر سعيد، إن الفنانة لوسي لم تتلفظ بأي لفظ خارج، إذ كانت تُحيي أصدقاءها، ووصفتهم بـ"أحلى ناس".

وقال: "لوسي سيدة محترمة، ليس من الممكن التلفظ بأي ألفاظ خارجة"، مستشهدًا بحلقتها الشهيرة مع الفنان رامز جلال، عندما وقعت ضحية لمقالبه، قائلا: "لو هي متعودة تقول ألفاظ زي دي، كان سهل أوي تشتم وتقول ألفاظ خادشة للحياء، عندما فقدت أعصابها بعد اكتشافها المقلب".

وأكد أن هذا الفيديو يعود تاريخه إلى شهرٍ تقريبًا، في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث كانت مدعوة في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وأشار إلى أن لوسي لم تهتم بحالة الجدل المثارة حولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن هذا الفيديو، لا سيما أنها تشعر بآلام خفيفة، بعد حصولها على لقاح كورونا.

المصدر: اليوم السابع + الوطن