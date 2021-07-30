مصر.. تخفى في ملابس نسائية وبنقاب أسود لكن صوته وشى به

سردت وسائل إعلام مصرية تفاصيل واقعة كشف فيها مارة رجلا متنكرا في ملابس نسائية في محافظة الدقهلية، وذلك بعد أن وشى بنفسه بحديثه بالهاتف بصوته الخشن.

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وذكرت صحيفة الوطن أن أهالي منطقة "ميت رومي" التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، أمسكوا "برجل يسير في أحد الشوارع، ويتخفى في ملابس نسائية، ويرتدي نقابا أسود، ولا يظهر منه شيء، إلا أن حديثه في التليفون كشفه من صوته الرجالي، وبعدما اقترب منه أحد المواطنين، أدرك أن من يتحدث في التليفون رجل وليس امرأة كما يبدو، فتوقف عن السير، وحاول التحدث معه ليكشفه، وتجمع الأهالي حوله وطلبوا له الشرطة".

وأفيد بأن اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى "إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من أهالي منطقة ميت رومي بمدينة دكرنس، بضبط أحد الأشخاص يرتدى نقابا".

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إثر ذلك، انتقل ضباط مباحث دكرنس إلى مكان البلاغ، وتم ضبط الشخص، واقتيد إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، وتبين أن المعني "ضخم الجثة وطويل، ويرتديا نقابا نسائيا".

وأشير إلى أن أهالي المنطقة حين تبينوا أن صاحب الصوت الخشن في ملابس نسائية رجل، تخوفوا من أن يكون في طريقه لارتكاب جريمة ما "فألقوا القبض عليه، وسلموه للشرطة".

وحررت الشرطة بدورها "المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات".

المصدر: الوطن