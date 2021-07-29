مصر.. سيدة تعيد مشهد قتل أطفالها الثلاثة بدم بارد (صورة)

مثلت الزوجة، المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها بتسمم في مصر، جريمتها أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بقرية كوم البيجا، بمدينة فرشوط بمحافظة قنا بصعيد البلاد.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من كشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي، وإصابة والدهم، الذي يرقد في مركز أورام قنا، بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط، حيث تبين أن الزوجة وراء الجريمة، لارتباطها بعلاقة غير شرعية مع سائق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق المتهمين بقتل 3 أطفال، وإصابة زوجها بالتسمم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأفاد المتهم الثاني بأنه اتفق مع عشيقته على التخلص من زوجها وأولادها، وفـي سبيل ذلك أحضر مادة سامة، ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وسلمها للمتهمة، التي قامت بتقديمها للمجني عليهم، زوجها وأطفالها الثلاثة، وأوهمت أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصيرا فاسدا.

وقالت مصادر طبية في مركز أورام قنا، أن حالة والد الأطفال تحسنت، وخرج من غرفة العناية المركزة، موضحة أن الأجهزة الأمنية استجوبته صباح اليوم.

المصدر: الوطن