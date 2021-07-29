جدل في كوريا الجنوبية حول لوحات جدارية مسيئة لزوجة المدعي العام السابق

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن سلسلة من لوحات جدارية تحط من شأن زوجة المرشح الرئاسي المحافظ يون سيوك-يول، في قلب سيئول، أصبحت محط انتقادات مؤيديه والسياسيين المحافظين.

وافيد بأن سلسلة من المركبات أوقفت متراصة حول جدار خلفي لمكتبة خاصة بالكتب المستعملة، في سيئول بمنطقة جونغنو في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، وذلك في محاولة لإخفاء العديد من اللوحات على الحائط.

وأوضحت الوكالة أن هذه اللوحات رسمت على ست لوحات حديدية بالحائط، وهي تصور على ما يبدو "شائعات تحيط بكيم غيون، وهي زوجة المدعي العام السابق الذي عمل تحت إدارة مون جيه-إن، والمرشح الرئاسي المقبل عن الكتلة المعارضة.

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ورسم على لوحتين وجه امرأة وتحته شعار يقول: "رجال جولي. حلم جولي! حلم السيدة الأولى"، كما أشير إلى 7 رجال رفيعي المستوى بمن فيهم يون، تشير الإشاعات إلى أن "كيم" كانت على علاقة بهم.

وتفيد الشائعات المثيرة للجدل التي انتشرت على الإنترنت أن "كيم" عملت كمضيفة تحت اسم مستعار وهو "جولي" فيما وصف بأنها "منشأة لحياة الليل" قبل زواجها من "يون".

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وكانت "كيم" قد نفت الشائعات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة في مقابلة مع موقع إخباري في الإنترنت الشهر الماضي، وقالت إنها "هجمات تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية".

ولفتت اللوحات انتباه مجموعة من صانعي المحتوى على موقع يوتيوب ومؤيدي يون، الذين حاولوا تغطيتها، وأطلقوا موسيقى صاخبة عبر مكبرات الصوت احتجاجا عليها.

وصرح أحد المعترضين على هذه اللوحات قائلا: "أخفي (الحائط) بالسيارات منذ أمس لأنني أكره رؤية اللوحات"، علاوة على أن المكتبة تلقت سلسلة من المكالمات الغاضبة المعترضة على اللوحات.

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بالمقابل، صرح موظف في المكتبة، بأن صاحب المكتبة وضع اللوحات قبل أسبوعين في إطار "التعبير عن الحرية الشخصية".

ويلقى جزئيا باللوم في تراجع معدلات دعم المدعي العام السابق، على المزاعم المستمرة المتعلقة بزوجة يون ووالدتها، بعد إدانة الأولى بالاحتيال والثانية بانتهاك قانون الخدمة الطبية في وقت سابق من الشهر.

المصدر: يونهاب