استطلاع رأي: ربع الروس يريدون الانتقال إلى مدينة أخرى

يريد 25% من سكان روسيا الانتقال إلى مدينة أخرى في البلاد للإقامة الدائمة.

أظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام. فيما أعلن غالبية الروس (72%) أنهم لا يريدون الانتقال إلى مدينة أو بلدة روسية أخرى للإقامة الدائمة. أما الربع الباقي فلا يستبعدون ذلك.

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وأظهر استطلاع الرأي أن الشباب (32 %– 44 %) يريدون الانتقال أكثر من أية فئة أخرى من السكان. كما يريد الانتقال إلى مدينة أخرى سكان المدن من 500 إلى 950 ألف نسمة (36%) وسكان المدن حتى 100 ألف نسمة (33%).

وأظهر استطلاع الرأي كذلك أن أكثر المدن شعبية للانتقال إليها هي موسكو وبطرسبورغ وكراسنودار في جنوب روسيا.

وذكر الروس في مايو عام 2021 المدن التي يودون الانتقال إليها للإقامة الدائمة. ومن أكثرها شعبية موسكو وبطرسبورغ وتيومين، بصفتها عاصمة لمنطقة النفط في غرب سيبيريا.

وقد ازداد طلب الروس على السكن خلال 12 شهرا ماضيا بنسبة 36% في موسكو وبنسبة 31% في بطرسبورغ وبنسبة 20% في تيومين .

وأصبح الروس غالبا ما يختارون كراسنودار وسوتشي حيث ارتفع الطلب على السكن بمقدار 2.3 مرة و2.1 مرة. كما يختارون مدينتي يكاترينبورغ وكالينينغراد حيث ازداد الطلب على السكن بمقدار 1.8 مرة و1.4 مرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا