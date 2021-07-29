فتاة تركية تعلن زواجها من جبل

ذكرت وسائل إعلام تركية أن متسلقة جبال تركية تدعى سافجول أرأرسلان، وتبلغ من العمر 33 عاما، أعلنت أنها تزوجت رمزيا من جبل "أغري"!

إقرأ المزيد

وأوضحت متسلقة الجبال التركية أنها فعلت ذلك، واقترنت بجبل بشكل رمزي، لتلفت الانتباه إلى العنف الممارس ضد النساء والأطفال.

الحادثة حصلت كما في الأفلام، تسلقت أرأرسلان مع مجموعة تضم 30 شخصا جبل "أغري"، وحين وصلوا على ارتفاع 4200 متر، أخرجت "العروس" من حقيبتها فستان زفاف، وارتدته مثيرة دهشة وحيرة رفاقها.

وأبلغت المرأة أصدقاءها أنها أقدمت على هذا التصرف بهدف إدانة الجرائم والعنف ضد الاطفال والنساء، مشيرة إلى أن التمييز ضد المرأة والانتهاكات المختلفة ضد الأطفال هي ضد حقوق الإنسان.

وقالت في هذا الموقف: "نحن ندرك أن هذه الجرائم تسبب ألما كبيرا ليس فقط للأفراد الذين تعرضوا للجريمة، ولكن لنا أيضا، وأنها تسبب ضررا معنويا لكل من لنا. من أجل مستقبل مشرق، نتمنى للمرأة أن تكون أقوى وأن يكون الأطفال أكثر أمانًا دون أن يصابوا بأذى غدا".

ونشرت "العروس" التركية صورا للحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق يقول: "أنا أدين العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء والأطفال. فالنساء والأطفال يستحقون الاحترام والحب غير المشروط في كل جزء من الحياة. نرى كل أنواع الإساءة ونعلم أنه موقف مشرف لمعارضتها".

المصدر: زمان