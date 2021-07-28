حبس فنان كويتي مشهور بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج

قررت النيابة العامة في الكويت، حبس ممثل كويتي مشهور لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

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وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن الأحرف الأولى من اسم الممثل "ع.ك" دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح أو تفاصيل أخرى حول عملية ضبطه وملابسات القضية.

وأفاد حساب يدعى "شاهين" عبر موقع "إنستغرام" والذي اعتاد في الأشهر الماضية على التطرق إلى تفاصيل قضايا فساد وغسيل أموال متهم بها شخصيات معروفة وبينهم مشاهير، بأن "الفنان المتهم هو علي كاكولين" في حين لم تذكر الصحف الكويتية اسم الفنان بالكامل.

المصدر: "الراي" + "انستغرام"