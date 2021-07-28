الأمن المصري يكشف تفاصيل جديدة في قضية فتاة الـ"هوهوز"

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على المتهمة ياسمين، فتاة "التيك توك" المعروفة إعلاميا باسم "كائن الهوهوز".

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وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة تقوم بتصوير الفيديوهات داخل شقة في محافظة الإسكندرية بالإيجار، وكان يقيم معها فيها المتهم الثاني في القضية، والذي تبين من خلال التحريات أنه ليس زوجها، ويبلغ من العمر 21 عاما، حيث يصغر المتهمة الأولى بنحو 10 أعوام.

واتضح من خلال التحريات أن المتهمة مطلقة، ولديها طفلان، وكانت تقوم، رفقة المتهم الثاني، بتصوير مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وأفعال منافية للآداب، ونشرها على موقع الفيديوهات "تيك توك" بهدف الربح.

وكانت البداية بعدما تقدم المحامي هيثم فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفتاة، وضد الشخص الموجود معها في مقاطع الفيديو، واتهمها في بلاغه ببثهما لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماع من شأنها أن تخدش الحياء وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية تخص غرف النوم فقط، على حد وصفه في البلاغ.

المصدر: الوطن