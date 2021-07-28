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جثة غامضة تثير الذعر في مصر والأمن يحاول فك اللغز

مجتمع

جثة غامضة تثير الذعر في مصر والأمن يحاول فك اللغز
Reuters
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تعمل قوات الأمن المصرية على كشف لغز العثور على جثة مجهولة لشاب في مدينة نصر، تم نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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وبدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثة شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال إلى هناك تبين أنه مصاب بكسر في الجمجمة، وإصابات في أنحاء متفرقة من الجسد، ولم يعثر بحوزته على مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، ورجحت التحقيقات الأولية بأن يكون المتوفي قد تعرض لحادث دهس بسيارة.

وتحفظ فريق من المباحث على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الجريمة، ولبيان إذا ما كان المتوفي قد لقي مصرعه في مكان العثور عليه، أم أنه توفي في مكان آخر ونُقل بواسطة آخرين إلى مكان العثور عليه.

المصدر: الوطن

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