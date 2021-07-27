السعودية تحقق مع حسابات تروج لزواج مخالف للشرع

استدعت النيابة العامة بالسعودية مجموعة من أصحاب الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشرإعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية ومخالفة للشرع.

وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وأوضحت أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

المصدر: واس