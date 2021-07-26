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الأمن المصري يبحث عن فتاة بعد بثها فيديوهات مثيرة للجدل

مجتمع

الأمن المصري يبحث عن فتاة بعد بثها فيديوهات مثيرة للجدل
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كشفت مصادر أمنية في مصر، أن قوات مباحث الإدارة العامة للآداب تواصل جهودها لضبط فتاة تدعى "كائن الهوهوز" ومصور فيديوهات مثيرة للجدل تحتوي على إيحاءات جنسية.

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وأضافت المصادر، أن قوة من مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من تحديد محل إقامة الفتاة، وتبين أن مقيمة في إحدى المناطق بمحافظة الإسكندرية، وجرى استئذان النيابة العامة للبحث عنها وتبين هروبها من محل إقامتها من الإسكندرية، وحرزت القوات 4 فيديوهات جديدة تحتوي على إيحاءات جنسية مما تشير إلى تحريضها على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وتقدم محامي مصري أمس، ببلاغ الكتروني عبر الصفحة الرسمية للنائب العام ضد الحساب الملقب بكائن الهوهوز الذي يتم من خلاله بث فيديوهات لأحد الأشخاص وهو يصور سيدة، ويتلفظان بألفاظ تحوي إيحاءات جنسية، كما يتعرضان لأمور الدين حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك.

المصدر: الوطن

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