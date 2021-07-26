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شاهد.. مذيع قناة مصرية يتعرض لموقف صعب على الهواء

مجتمع

شاهد.. مذيع قناة مصرية يتعرض لموقف صعب على الهواء
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تعرض مذيع بقناة "صدى البلد" المصرية لموقف صعب على الهواء، خلال حديثه على كوبري السادس من أكتوبر في القاهرة.

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وتعرض المذيع لحادث أثناء حديثه بجانب السيارات المارة، حيث اصطدمت به دراجة نارية صغيرة "سكوتر"، مما أدى إلى سحب الميكروفون ودهس قدميه.

وأثناء إذاعة تقرير عن الحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة متجها إلى شارع جامعة الدول العربية، صدمت دراجة نارية مسرعة المذيع، عاصم الشندويلي، أثناء البث المباشر، وأدى ذلك إلى إصابته في الكتف والقدم، وانقلاب قائد الدراجة النارية، قبل أن ينقطع البث المباشر عنه بسبب الحادث.

المصدر: صدى البلد

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