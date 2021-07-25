الناشطة اليمنية ندى الأهدل: علاقتي بأسرتي طيّبة

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الناشطة اليمنية، ندى الأهدل، للحديث عن قصة هروبها من منزل أسرتها، وحقيقة الاتهامات التي تطالها حول المساس بالعادات والتقاليد المجتمعية.

الأهدل قالت إن ظاهرة زواج القاصرات منتشرة بكثرة في اليمن، وازدادت مع دخول البلاد حالة التصعيد والحرب، معتبرة أنها كانت على وشك الوقوع ضحية لهذه الظاهرة عندما كانت بعمر الـ 11 عاما، حيث أصبحت فكرة الزواج بالنسبة لها "جحيما ونارا"، وهو ما دفعها لاستغلال فرصة الهروب ومغادرة أسرتها، بعد ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن "معاناتها"، وتناشد المجتمع لإنقاذها من هذه الجريمة، مبينة أن هناك الكثير من الفتيات اللواتي "قُتلن بسبب هذا الزواج".



وحول علاقتها الحالية بأسرتها، أضافت الناشطة اليمنية خلال حديثها مع مقدمة "ناس أونلاين" يارا سليمان: "علاقتي مع أسرتي طيّبة، كانت بالبداية غاضبة عليّ، بعدها شرحت لهم وحاولت وعيهم، وأصبحوا الآن داعمين لي، وداعمين لتعليم أخوتي، وأتمنى الآن أن أتواصل معاهم وأشوفهم في أقرب فرصة".

المصدر: RT