فرقتهما الحرب.. وكل ضمن فريق: لقاء مؤثر بين شقيقين سوريين في "أولمبياد طوكيو"

شقيقان فرقتهما الحرب يلتقيان في "أولمبياد طوكيو"، لكن كل في فريق. محمد ماسو ضمن فريق المنتخب السوري، قادما من سوريا وشقيقه علاء ضمن فريق اللاجئين قادما من ألمانيا.

صورة لقاء الشقيقين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فرحة اللقاء بين محمد وعلاء الذي غادر بلاده إلى ألمانيا.

ويشارك 15 سوريا في الأولمبياد، ستة منهم يمثلون سوريا وبينهم محمد ماسو لاعب الترياثلون (رياضة تجمع بين السباحة، وركوب الدراجة، والجري)، بينما يضم فريق اللاجئين 9 سوريين بينهم السباح علاء.

وتفاوتت التعليقات على صورة اللقاء، إلا أن معظمها ركزت على الجانب الإنساني فيها.

وأنا بتفرج على حفل الإفتتاح جذب انتباهي لقطة واحد ببدلة جري بسرعة ودخل وسط بعثة تانية وحضن واحد جامد قولت ممكن صحاب بس أوفر اكتنج يعني يقدر يستني لما يخلص

بعدها عرفت إنة محمد ماسو ممثل بعثة سوريا واللي حاضنة أخوة علاء ماسو ممثل بعثة منتخب اللاجئين وانة اول لقاء من ٧ سنين pic.twitter.com/UMUMX7kSKD — Omar 🖤 (@OmarElmanamy) July 23, 2021

لماذا يحب الجميع الرياضة؟ لأنها تجمع بشغف ما تفرقه بشاعة الحروب.

هذان شقيقان سوريان علاء ومحمد ماسو يلتقيان للمرة الأولى منذ 2015 في #أولمبياد_طوكيو بعد أن فرقتهما الحرب.

محمد ممثلا لفريق سوريا في الترياتلون (السباحة-الجري-الدراجة الهوائية) وعلاء يشارك بالسباحة في فريق اللاجئيين. pic.twitter.com/ih6cF2kEdX — heba mahmoud (@heba_jm) July 23, 2021

المصدر: RT