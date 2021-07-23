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فرقتهما الحرب.. وكل ضمن فريق: لقاء مؤثر بين شقيقين سوريين في "أولمبياد طوكيو"

مجتمع

فرقتهما الحرب.. وكل ضمن فريق: لقاء مؤثر بين شقيقين سوريين في
Reuters
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شقيقان فرقتهما الحرب يلتقيان في "أولمبياد طوكيو"، لكن كل في فريق. محمد ماسو ضمن فريق المنتخب السوري، قادما من سوريا وشقيقه علاء ضمن فريق اللاجئين قادما من ألمانيا.

صورة لقاء الشقيقين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فرحة اللقاء بين محمد وعلاء الذي غادر بلاده إلى ألمانيا.

ويشارك 15 سوريا في الأولمبياد، ستة منهم يمثلون سوريا وبينهم محمد ماسو لاعب الترياثلون (رياضة تجمع بين السباحة، وركوب الدراجة، والجري)، بينما يضم فريق اللاجئين 9 سوريين بينهم السباح علاء.

وتفاوتت التعليقات على صورة اللقاء، إلا أن معظمها ركزت على الجانب الإنساني فيها.

 

المصدر: RT

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