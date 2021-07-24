استطلاع للرأي: غالبية الروس يعارضون زواج المثليين

غالبية الروس (75%) لديهم موقف سلبي من زواج المثليين. أظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه مركز دراسة الرأي العام في روسيا.

وقد سجل أدنى مقدار لغير الموافقين على زواج المثليين (59 %) عام 2005. أما أكبر نسبة من المعارضين لهذا النوع من الزواج (80%) فسجلت عام 2015.

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ويشار إلى أن 5% فقط يؤيدون تماما، حسب استطلاع الرأي، الحق بتسجيل زواج المثليين في المكاتب المدنية. أما 7% من المشاركين في استطلاع الرأي فيؤيدون هذا الموقف جزئيا.

ويشغل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكبر حصة (39% ) ضمن المواطنين الذين يؤيدون فكرة التسجيل الرسمي لزواج المثليين.

مع ذلك فإن 31% من المشاركين في استطلاع الرأي يعتقدون أن التوجه الجنسي هو أمر شخصي لكل مواطن. فيما يعتقد 23% من الروس أن ممثلي مجتمع LGBT هم مرضى بحاجة إلى العلاج. أما 20% منهم فيعتبرون هؤلاء أشخاصا خطرين.

من ناحية أخرى فإن 75% من الروس مقتنعون بأن العلاقات بين الرجل والمرأة يجب تسجيلها رسميا في المكتب المدني. وغالبيتهم هم المواطنون الذين تجاوز سنهم 60 عاما. مع ذلك فإن ختما في الهوية الشخصية لا يعتبر أمرا هاما بالنسبة إلى الشباب.

ويرى الروس شابا بالغا من العمر27 عاما وفتاة بالغة من العمر 24 عاما زوجا أمثل. ويرفض 10% من المشاركين في استطلاع الرأي بشكل قاطع فكرة الطلاق.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا