 
مباشر

مصر.. وفاة إذاعي كبير بعد أيام من دخوله المستشفى (صورة)

مجتمع

مصر.. وفاة إذاعي كبير بعد أيام من دخوله المستشفى (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvxs

أعلن الإعلامي المصري هيثم البيطار، اليوم الخميس في تصريحات صحفية وفاة والدة الإذاعي الكبير كامل البيطار بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة.

إقرأ المزيد
مصر.. وفاة الفنانة صاحبة أشهر جملة مع
مصر.. وفاة الفنانة صاحبة أشهر جملة مع "اللمبي" (صورة)

من جانبها، قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الوطن": إنها "استيقظت على هذا الخبر السيء والذي يعتبر بمثابة صدمة ليس لها فقط ولكن للمصريين ولمحبي الإذاعي الكبير كامل البيطار".

ومن جهته أعلن الإعلامي شادي شاش، وفاة الإعلامي كامل البيطار، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له".

مصر.. وفاة إذاعي كبير بعد أيام من دخوله المستشفى (صورة)كامل البيطار

وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

والإذاعي كامل البيطار خريج كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة، قدم العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

حاتم ناصر-القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا