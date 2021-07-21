تشارف على الـ96 عاما.. تقاعد ممرضة أمريكية بعد 70 سنة من الخدمة

تقاعدت ممرضة يعتقد أنها أقدم عاملة في مجال التمريض بالولايات المتحدة من مستشفى "تاكوما" بولاية واشنطن مع اقترابها من عامها الـ96، وفق قناة "كينغ تي في" الإخبارية المحلية.

وخدمت فلورنس ريغني الملقبة بـ"سي سي" أكثر من 70 عاما ممرضة في مستشفى "ملتيكير تاكوما" العام.

وبدأت فلورنس حياتها المهنية ممرضة في غرفة العمليات، عندما كان البنسلين حديث العهد في عالم الرعاية الصحية.

Congrats! 👏 Florence "SeeSee" Rigney started her career just as penicillin was being introduced to the medical field.

https://t.co/RgzoEGuQrH — KSDK News (@ksdknews) July 21, 2021

ومنذ ذلك الحين، حصلت الممرضة المتفانية على "فترات راحة" قليلة جدا من عملها، وأخذت استراحة أو اثنتين فقط لرعاية أطفالها، إضافة إلى محاولة واحدة غير ناجحة للتقاعد، استمرت ستة أشهر فقط منذ أكثر من 30 عاما.

ونقلت "كينغ تي في" عنها قولها إنها لا تحب الجلوس، ويجب دائما أن تفعل شيئا ما، وأضافت: "هذه هي طبيعتي.. لا أعرف بالضبط ما الذي جعلني أرغب في أن أصبح ممرضة، لكنه شيء كنت أرغب فيه.. أحب التفاعل مع المرضى وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع".

وتعرف فلورنس بأنها تحب المساعدة دائما وهي حريصة على النشاط المستمر، وتمشي خمسة كيلومترات أو أكثر بشكل منتظم يوميا.

Think some nurses at your surgical facility have been working in ORs forever? This amazing woman did it for more than 70 years! Florence “SeeSee” Rigney, the oldest working nurse in America, has retired at the age of 96. Read more at @TriCityHerald: https://t.co/6i9pT9LQtCpic.twitter.com/AbIczsqMor — OutpatientSurgeryMag (@OutpatientSurg) July 20, 2021

وقالت ريغني إن أكبر تغيير شهدته خلال جميع سنوات خبرتها في مجال الرعاية الصحية هو مقدار الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بعد إجراء الجراحة، إذ كانوا يمكثون بمعدل 10 أيام أو أكثر، أما الآن فيعود معظم المرضى إلى منازلهم بعد أيام قليلة فقط.

ورغم التقدم الكبير الذي شهده قطاع الرعاية الصحية على مدى عقود من خدمة ريغني، لكنها تقول إنها كانت قادرة على "المواكبة" من خلال الحفاظ على عقل متفتح، وتؤكد ذلك من خلال نصائحها للممرضات والممرضين الأصغر سنا، بقولها: "لا تظنوا أبدا أنكم تعرفون كل شيء"، ويجب أن "تكونوا منفتحين دائما، فأنتم لا تتوقفون عن التعلم أبدا".

ويخطط المستشفى الذي تقاعدت منه "سي سي" لتكريم إرثها وتفانيها في عملها، بإعلان منحة دراسية باسمها لممرضاته وموظفيه المهتمين بمتابعة دراستهم.

المصدر: قناة "كينغ تي في" الأمريكية