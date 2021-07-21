نقل المنتج الهوليوودي هارفي واينستين إلى لوس أنجلوس لمحاكمته بـ 5 تهم جديدة

أفادت دائرة المؤسسات الإصلاحية لولاية نيويورك بأنه تم أمس الثلاثاء نقل المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين، إلى لوس أنجلوس من سجنه بنيويورك حيث يمضي عقوبة بالحبس لمدة 23 عاما.

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ويأتي ذلك تمهيدا لانطلاق محاكمة جديدة له أمام قضاء ولاية كاليفورنيا تتعلق بـ 5 تهم جديدة.

وكانت النيابة العامة في لوس أنجلوس وجهت إلى المنتج الهوليوودي السابق البالغ من العمر 69 عاما تهم اغتصاب واعتداء جنسي في حق خمس نساء. وفي حال إدانة واينستين، يواجه احتمال فرض عقوبة عليه تصل إلى السجن 140 عاما تضاف إلى الحكم الصادر بحقه في نيويورك.

وسعى وكلاء الدفاع عن واينستين على مدى أسابيع إلى الحؤول دون نقله لأسباب أبرزها طبية، لكن القاضي النيويوركي، كينيث كايس، رفض حججهم.

وأعربت ناطقة باسم هارفي واينستين عن "خيبة أمل" ، مؤكدة أنها ستستمر في بذل الجهود لكي "يتلقى (المنتج السابق) علاجه الطبي وبالطبع لكي يعامل بشكل عادل".

وينبغي بموجب قانون ولاية كاليفورنيا أن تبدأ محاكمة واينستين في الأيام المئة والعشرين التي تلي نقله، أي قبل منتصف نوفمبر المقبل.

ومن أبرز التهم التي وجهت إلى واينستين في لوس أنجلوس اغتصاب عارضة أزياء إيطالية في فندق "بيفرلي هيلز" في فبراير عام 2013، والاعتداء الجنسي على الممثلة الصاعدة، لورين يونغ، في فندق آخر.

وينفي واينستين الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن العلاقات الجنسية كلها حصلت بالتراضي.

المصدر: الغارديان