استطلاع رأي: ثلث الروس يؤيدون فكرة القيلولة في المكتب

أعلن ما يزيد عن ثلث الروس أنهم يتمنون أن تتاح لهم فرصة للنوم في وقت ما أثناء الدوام الرسمي.

أظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجرته بوابة "زاربلاتا. رو" الإلكترونية الروسية.

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وجاء في تقرير نشرته البوابة الإلكترونية أن أكثر من ثلث الروس(37٪) يودون أن يأخذوا قيلولة خلال يوم العمل، و25٪ من المشاركين في استطلاع الرأي واثقون بأنهم لن يكونوا قادرين على النوم في المكتب، حتى لو سمحوا لهم بذلك. وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن 31٪ منهم يرفضون النوم أثناء الدوام، فيما قال 5٪ إنهم يواجهون صعوبة في الإجابة عن السؤال.

واعترف 2٪ من المشاركين بأنهم ينامون بالفعل في العمل إما في غرفة خلفية أو أثناء تناول وجبة الغداء في موقف السيارات. وأظهرت الدراسة أن الرجال يشاركون فكرة الراحة بدرجة أكبر من النساء (61٪ مقابل 39٪). وفي الوقت نفسه، يعتقد غالبية المشاركين في استطلاع الرأي أن نصف الساعة هي فترة كافية للنوم بالنسبة إليهم.

يذكر أنه توجد اليوم في روسيا كبسولات للنوم في مكاتب الشركات الاستشارية الرائدة وشركات تكنولوجيا المعلومات. وحسب نتائج استطلاع الرأي، فإن 14٪ فقط من الشركات الروسية تؤيد فكرة النوم أثناء العمل. أما غالبيتها الساحقة (72٪) فتعارض مثل هذه المبادرة.

المصدر: لينتا. رو