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الأمم المتحدة تتوقع انخفاضا في عدد سكان 3 دول يصل إلى 50%

مجتمع

الأمم المتحدة تتوقع انخفاضا في عدد سكان 3 دول يصل إلى 50%
Reuters
أوكرانيا - أرشيف
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توقعت الأمم المتحدة انخفاضا بمقدار النصف في عدد سكان مولدوفا وأوكرانيا وليتوانيا.

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ورأى خبراء الأمم المتحدة أن هذه البلدان ستفقد بحلول عام 2100، 50٪ و45٪ من السكان على التوالي، فيما سينخفض ​​عدد سكان لاتفيا بنسبة 42٪، وجورجيا بنسبة 37٪.

وبالمثل توقع الخبراء أن ينخفض ​​عدد السكان في بيلاروس وروسيا بنسبة 21٪ و14٪ على التوالي.

وبالنقيض من ذلك، سيزيد عدد سكان طاجيكستان بنسبة 172٪، وقرغيزستان بنسبة 71٪، وكازاخستان بنسبة 50٪.

المصدر: سبوتنيك

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